Dívka, která byla všude. Američanka procestovala jako první žena všechny země světa

Je jí 27 let a už byla doslova všude. Americká cestovatelka Cassandra De Pecolová navštívila všech 193 suverénních států a navíc ještě Kosovo, Taiwan a Palestinu. Kromě ženského primátu ještě navíc drží i rekord v délce celé expedice. Její cesta trvala 18 měsíců a 26 dní, čímž zkrátila předchozí rekordní výsledek na polovinu. Její výprava stála zhruba 5 milionů korun, ale většinu nákladů pokryli sponzoři. Pro pocit větší bezpečnosti navštěvovala před cestou kurzy bojového umění krav maga, ale nakonec to nebylo potřeba. Úzko jí bylo jen v Afghánistánu, Sýrii a Severní Koreji, ale nikde se nedostala do žádného přímého ohrožení. A její momentální plány? Přednášet o své neuvěřitelné cestě a navštívit Antarktidu.