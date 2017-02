Vtipná stránka na Instagramu: Australané milují svoji zemi a objevují její krásy, musí být ale nazí

Sociální sítě umožňují i vytvoření projektů, které by byly kdysi problematické a neměly by velký ohlas. Dnes můžete být úspěšní a populární za několik hodin. Takový je vtipný nápad na Instagramu, který má za úkol objevovat krásy Austrálie, ale musíte se u toho vyfotit nazí. Nejedná se o žádné porno a fotky jsou decentní.

Mnozí lidé vzali nápad za svůj, protože je to podle nich legrace a navíc s jeho pomocí dokážou skutečně upozornit na některá hezká místa u protinožců. Někteří Australané přidávají své snímky i z jiných částí světa, ale i tam pózovali bez oblečení.

Bylo by zajímavé pozorovat, co by se objevilo v podobném případě u nás.