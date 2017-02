Z floridské školy hrůzy se stalo rejdiště duchů. Podívejte se na místo, kde nikomu nebylo do smíchu

Chlapecká škola Arthura G. Doziera vypadala jako každá jiná. Založená v roce 1897, s rozlehlou zahradou a kampusem, by na první pohled nikoho nenapadlo, jak nešťastná historie se k ní váže. Tím spíše, že se týkala desítek mladých chlapců, kteří se do školy přišli vzdělávat. Příběh školy je o to podivnější, že se dodnes neví, co se s desítkami mladých žáků, kteří školu v průběhu století navštěvovali, stalo.

Z dlouhé historie americké školy vypíchněme alespoň některé etapy: V roce 1982, kdy už měla za sebou několik skandálů z rané historie (ve 20. a 30. letech tam údajně za nevyjasněných okolností zemřelo po velmi krátké době několik svěřenců), byla na školu podaná žaloba, v níž mimo jiné stálo, že ve škole byly užívány kruté fyzické i psychické tresty.

Mezi nejhorší patřila hlavně samotka, která trvala i několik týdnů bez jakéhokoliv kontaktu s okolím. Tou dobou se na škole učilo 105 žáků ve věku od 13 do 21 let. Žaloba a udělené tresty měly za následek, že se škola dostala do federálních rukou. Od roku 1994 je jejím správcem samotný stát Florida. Od této změny se očekávalo zlepšení.

Krátce před svým zavřením v roce 2011 škola sloužila jako nápravné zařízení pro chlapce, jimž pobyt v tomto zařízení nařídil soud. Místu se začalo ironicky přezdívat „Bílý dům“ a stalo se synonymem místa, kam není radno chodit.

Poslední léta (do roku 2014, kdy bylo vyšetřování definitivně uzavřeno) se také nesla ve znamení vyšetřování, co se stalo s chlapci, kteří se ze školy nikdy nevrátili. Jde o několik případů ze 30. let minulého století. Vyšetřování se snažilo lokalizovat místa, kde by těla chlapců mohla být pohřbena. To se opravdu povedlo a několik těl bylo identifikováno.

Závěr vyšetřování pak přinesl překvapivý objev 55 těl dětí, jež byly v blízkosti školy pohřbeny. Jedná se o děti, které zemřely ve 40. letech na následky nemocí – nejčastěji tuberkulózy nebo pneumonie. Nyní se již neuvažuje, že by se škola někdy obnovila. Nemá na tom zájem ani Florida, ani soukromníci, a tak objekt chátrá. Polorozpadlé staveniště však láká fotografy, kteří se do školy duchů vydávají.