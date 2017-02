Cestovatelská rarita v Kolumbii: Nejlidnatější ostrov světa Santa Cruz del Islote

O malém kolumbijském ostrůvku Santa Cruz del Islote se tradují již mnoho desetiletí nejrůznější historky. Ne všechny jsou již dnes pravdivé, ale jedna platí stoprocentně – je to jedno z vůbec nejlidnatějších míst na celém světě. Ostrov je úplně celý zastavěný, a pokud by zde chtěl někdo něco postavit, muselo by se nejdříve bourat.