Tady vyrostla Melania Trumpová. Prohlédněte si slovinské město, kde ve velkém oslavují první dámu USA

Odešla odsud před víc než třiceti lety, nejdřív studovat do Lublaně, pak coby modelka přes Milán do New Yorku. S kamarády z dětství a spolužáky ze základní školy zpřetrhala vazby a nevypadá to, že by se je chystala obnovit. Melania Trumpová (46) žije dávno v jiné dimenzi, v moderní verzi pohádky o tom, jak se obyčejné děvče ze slovinského podhradí stalo paní v Bílém domě. Ale v Sevnici ji oslavují a jsou na ni hrdí. I když jim zatím přinesla hlavně pochybnou mediální slávu.