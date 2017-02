Na bruslích v Himaláji. Podívejte se, jak se rodí první tibetský hokejový tým

Že je lední hokej pouze doménou Evropy a Severní Ameriky? Omyl. Populární sport si neúprosně razí cestu do Asie. Zatímco Kazaši či Japonci balancují na hraně světové skupiny a Číňané do tohoto sportovního odvětví sypou stále více peněz, hokejky a puky se dostávají i na místa, kde byste je vůbec nečekali. Třeba mezi buddhistické chrámy do nadmořské výšky 4 500 metrů nad mořem. Do oblasti Ladakh mezi pohořími Himálaj a Karákorám.