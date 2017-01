Když se narodí unikát. Podívejte se na dvojčata, která mají různou barvu pleti

V americkém státě Illionois se narodila dvojčata – jedno má po afroamerickém otci snědou pleť, druhé je bílé po matce. Zvláštnost zaujala světová média a o batolatech psala už i britská BBC. Barva pleti není to jediné, co dvojčata odlišuje. Bílá Kalani má modré oči, zatímco její dvojče Matka pochází z Kavkazu, otec je Američan a rodina řije v Americe. I on má však „exotický“ původ, jeho rodina pochází z Afriky. Rodina z amerického státu Illionis zaujala dokonce britskou BBC. Ta upozorňuje, že pravděpodobnost, že se narodí takto dvojčata, je zhurba jedna ku pěti stům.