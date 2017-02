Orlová - hlavní město pervitinu v Česku. Sídlištní nuda žene stále více lidí k drogám

Typický příběh zní asi takhle: pervitin mladí vyzkouší poprvé kolem patnácti let třeba na koncertě. Ze začátku jde všechno bez problémů, postupem času zvyšují dávky. To už ale přináší problémy ve škole, takže do ní postupně přestanou chodit. Začnou problémy s rodiči, kteří je po nějaké době vyhodí z domu. Na řadu pak přijde přespávání u kamarádů, ale i těm časem dojde trpělivost.

A právě v téhle chvíli přichází drogově závislí nejčastěji do K-centra. Kontaktní centrum služby, která pracuje s drogově závislými v Orlové už dlouhé roky, sídlí v části mezi paneláky, jen nedaleko centra pro děti. Vchody jsou ale oddělené. „Tak ve velké zkratce může probíhat takový životní příběh uživatele drog. Je to ale opravdu velmi individuální, jako život,“ dodává vedoucí centra Petr Svěch. Kolem visí plakáty. Na jednom pan Žíla radí, kam si bezpečně píchnout drogu.

Nuda, zvědavost, vliv kamarádů, snaha zapůsobit na okolí nebo příjemný pocit stojí na počátku řetězce drogové závislosti v Orlové úplně stejně jako na jiných místech Česka. Jenže podle dat to vypadá, že se tu čísla přece jen vymkla normálu. Nedávné testování na středních školách ukázalo, že necelá čtvrtina deváťáků byla pozitivní na nějakou návykovou látku. A častější než marihuana byl pervitin. „Já osobně čekal vyšší číslo. Klidně i o třetinu. Překvapilo mě ale množství pervitinu,“ komentuje průzkum Svěch. Představě, že je Orlová „nejzfetovanější“ město republiky, se ale brání. Podobná situace je podle něj třeba v nedalekém Havířově, Karviné nebo Ostravě.

Jenže podle ředitele organizace Drop In Jiřího Presla jsou čísla alarmujícím nadprůměrem. „U deváťáků je pervitin spíše výjimečným nálezem,“ míní. A zarážející je podle něj na tak malou lokalitu i druhý údaj: K-centrum v Orlové vyměnilo za loňský rok 40 tisíc jehel. Streetworkeři dávají feťákům čisté jehly, aby zabránili přenosu nemocí. Brání tím ale také tomu, aby se po ulicích válely použité injekční stříkačky, o které se můžou poranit a nakazit děti.

Perníkové jízdy

V prosincový všední den, kdy nepříjemně fouká, ani na „oblíbených“ místech žádného feťáka nepotkáte. Možná je brzo, možná je odradil chlad. O nedávné přítomnosti svědčí v lesíku poblíž městského centra jen několik poházených pet flašek a vyhaslé ohniště. Někteří si „perníkové jízdy“ beztak užívají radši v teple domova. A trvají celý víkend.

Roli v oblibě pervitinu už u žáků na základní škole hraje řada faktorů – například cena. Dnes jde v Orlové sehnat gram pervitinu za čtyři pět stovek. „Když si ho rozdělíte na deset dávek, vyjde vás jedna jen na 50 korun. Je to cenově přístupné. Kdyby si měla děcka sednout s pivem nebo vínem na lavičku, tak to pro ně bude mnohem dražší,“ vysvětluje Svěch. Podle policie se tu pervitin vyrábí z léků, které se dováží z nedalekého Polska.

S „vařením perníku“ musí mít člověk už nějaké zkušenost, jinak to může skončit u jedu. „Zkušený vařič s připravenými surovinami ale bude hotový za tři hodiny. Pokud se musí začínat od začátku, od loupání léků z plat a tak, je proces delší. A taky samozřejmě záleží na tom, kolik toho chtějí uvařit,“ popisuje Svěch. Výroba se přesunula ven. Typický zápach totiž na varny v bytech jednoduše upozorňoval. Teď se droga vaří na plynovém vařiči v lesích za městem.

Od koho pak mezi sebou mohou drogu koupit, mladí dobře ví. „Orlová je město sídlištního typu, takže se tu drogy mezi děckama dost točí. Není to záležitost jen chudších rodin, jsou to i kluci a holky z bohatých rodin i středně příjmových,“ říká Svěch.

„Mladý se stěhujou pryč"

Sídliště v Orlové vyrostla postupně. A dnes pojmou téměř 30 tisíc obyvatel. Velká část bytů připadla původně horníkům. Středobodem centra je hypermarket Albert, poblíž bazénu a městské knihovny. Sídliště působí v prosincovém počasí celkem depresivně. Přes opuštěná hřiště přejde jen pár lidí. Domy ale mají novou fasádu. Prostě typické sídliště, které byste našli i na mnoha dalších místech Česka. Ne všichni se tu ale cítí bezpečně. „Jednou mě tu přepadli. Takže po setmění už nevycházím ven,“ popisuje důchodkyně, která si nese v barevných igelitkách domů nákup. Optimistická situace tu nepanuje ani, co se týče práce. Její dcera musí dojíždět do Havířova. „Svařuje tam v nějaké továrně součástky,“ vysvětluje, jaké práce jsou v okolí k mání.

Podobně mluví i barmanka v místní hospodě, která by se dala popsat jako klasická „čtyřka“. Trápí jí pomalý úbytek štamgastů. „Mladý se stěhujou pryč,“ stěžuje si. Víc se o náladě v regionu bavit nechce. Její přízvuk ale prozrazuje, že ne všichni míří směrem ven, ale z jiných míst i lidé přicházejí. Ona osobně z nedalekého Polska.

Co se práce týče, pořád je tu cítit nostalgie po zlatých hornických časech. Do Orlové začalo černé uhlí lákat už na začátku 19. století, kdy tu objevili ložiska. Těžba byla ale tak nešetrná, že v šedesátých letech existoval plán na likvidaci města. A plno budov opravdu padlo. Na lidi se zkušeností ze šachty tu narazíte na každém kroku. Podle vyprávění šedesátníka, který prožil většinu života v karvinských dolech a teď řídí taxi, přetrvává v místních pocit, že těžba tu sice jednou skončit musela. Ale rozhodně až o pár let později a jiným způsobem. Teď mají pocit, že politici jsou daleko a místním se mstí. „Životní úroveň tu jde s uzavíráním dolů hodně dolů. Práce ubývá. A jak dlouho trvalo, než se postavila dálnice do Ostravy. Pražští politici to dělali naschvál. Každý ví, že dálnice je základ podnikání,“ líčí zapáleně bývalý horník.

Dýchatelnější vzduch

Na směny na šachtě, kdy údajně trhali rekordy v rámci celého Československa, vzpomíná s nostalgií. „Měl jsem čtyřnásobek průměrného platu. Každý rok jsem jezdil do Jugoslávie. Ale je pravda, že podmínky to byly těžké. Hlavně ten prach. A nahoře zima, dole teplo – i přes třicet stupňů. A velká vlhkost. Lidi vypili přes pět litrů vody. A to nepočítám pivo, co si dali nahoře,“ směje se, když zastavujeme před budovami bývalého dolu z červených cihel. Dnes v něm sídlí muzeum.

Uznává ale, že aspoň vzduch je teď přece jen o něco dýchatelnější. „Bydlím tu odjakživa. Když jsem byl malý, padaly mi saze do očí, až jsem z toho brečel. Jít někam v bílé košili nemělo smysl,“ popisuje časy, než se začala kvalita vzduchu hlídat.

Teď už se tak z regionu nehne. Kdyby byl ale o pár let mladší, nic by ho tu prý neudrželo. Šel by pryč. „Do zahraničí. Ale do Polska ne. Tam je to stejný jako tady,“ dodává rychle.

Podle Svěcha si ten, kdo opravdu chce, práci v regionu najde. U Ostravy a Karviné vyrostly průmyslové zóny. Poblíž je továrna Hyundai v Nošovicích. „Nebojím se, že by tu za deset let nikdo nebyl,“ říká Svěch. O rozvoji města svědčí i nové domky postavené na jeho okraji. A další, které pomalu rostou.

Většina řečí o odstěhování tak možná jsou spíše jen marná přání a výhrůžky. „Všichni nadávají, ale nikdo se nestěhuje pryč, zůstávají,“ popisuje majitel trafiky v centru města poblíž hypermarketu Albert. Sám si stěžuje na to, že je v Karviné draho. Za pronájem podobných prostor by prý dal v některém ze sousedních měst podstatně nižší částku. Ani on ale místo neopouští – na hlavní „městské třídě“ prý nemá o zákazníky nouzi. Jak se tu podle něj žije mladým? „Nudí se. Zajímají je jen drogy a kusovky,“ dodává, než se obrátí k dalšímu zákazníkovi. Zřejmě někdo místní. Tykají si.