Amazonky ruské avantgardy: od revolucionářek k vyhnankyním

Letos uplyne sto let od vypuknutí bolševické revoluce v Rusku. Počátek 20. století však nebyl bohatý jen na politické změny, zrod moderní doby se silně otiskl i do výtvarného umění. V rozmezí několika let Evropu zasáhl revoluční kubismus, konstruktivismus, futurismus nebo suprematismus. Na scéně se poprvé začaly výrazněji prosazovat také ženy. V době, kdy se Britky vrhaly pod kopyta dostihových koní, aby dosáhly rovnoprávnosti, tvořily ruské umělkyně po boku mužů, třebaže byla jejich domovina na Západě vnímána jako tradičně zaostalá.