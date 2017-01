Konec selfíček u Památníku holocaustu? Unikátní projekt upozorňuje na nevhodné fotky turistů

Dělají stojky, skáčou po šedých kvádrech a u toho do objektivu špulí rty. Mladí návštěvníci Památníku holocaustu v Berlíně se na pietním místě nechovají zrovna spořádaně. Na jejich nevědomost a ignoranci upozorňuje izraelský umělec Šahak Šapira, který žije v německé metropoli. Přes rok pozoroval, jak se z památníku na Instagramu stává oblíbená destinace pro nevkusná selfíčka. Na své stránce YOLOcaust dělá z fotek koláže, na něž umisťuje scenérie z koncentračních táborů.

Židovský památník, jenž se rozprostírá na ploše 19 tisíc metrů čtverečních a skládá se z téměř tří tisíc kamenných bloků, které se postupně zvětšují, navštíví až 10 000 návštěvníků denně. Řada z nich místo využívá k focení obskurních fotek či skákání po jednotlivých blocích. Stránka YOLOcaust.de má podobnému chování zabránit. Šahak Šapira vyhledává všechny dehonestující fotky a začíná je postupně umisťovat na svůj web, který zprovoznil teprve nedávno.

Předpona YOLO odkazuje na větu You Only Live Once (žiješ jen jednou), která je populární internetovou hláškou. Kromě silných koláží na stránce najdete i doporučení, jak se podle izraelského umělce na místě, jež připomíná smrt šesti miliónů Židů během druhé světové války, chovat. Pokud se na stránce najde někdo, kdo si nepřeje, aby byla jeho fotka upravena a zveřejněna, může požádat o její odstranění na e-mailu undouche.me@yolocaust.de.

Někteří z aktérů, kteří se ocitli na stránce, se za své chování omluvili, fotku ze sociálních sítí stáhli a žádají autora o totéž. Podívejte se do galerie na zatím zveřejněné koláže: