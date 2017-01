15 vzácných snímků z dětství princezny Diany

Narodila se 1. července 1961 do aristokratické rodiny Spencerů a první roky života strávila na královských statcích v Sandringhamu. Rodinu budoucího manžela tak už tehdy dobře znala. Diana si dokonce hrála s Edwardem a Andrewem - mladšími bratry prince Charlese. Zdánlivě idylické dětství jí ale v 8 letech narušil rozvod rodičů, který ji navždy poznamenal. Alespoň to tvrdí Penny Junor, dvorní životopiskyně a autorka knihy princ Harry.

Budoucí princezna po rozvodu zůstala s otcem a nedostatek mateřské lásky měl údajně v pozdějším životě vyústit v žárlivé scény, hysterické záchvaty a silnou majetnickost.

Jak to bylo doopravdy už asi nezjistíme, ale na následujících snímcích určitě nic podobného nenajdete. Ukazují přesně to, co si princezniny obdivovatelé přejí vidět. Krásu a nevinnost. Tedy to, čím si před takřka 40 lety získala Diana celou Anglii.