Jak si v komunistickém Sovětském svazu představovali Západ. Je to trapné i legrační

V Sovětském svazu si v 80. letech minulého století někteří lidé mysleli, že v podstatě dokážou kopírovat Západ. Například v populární a rockové hudbě. Jak to pak někdy dopadlo, se podívejte pomocí obalů desek, které tehdy komunistická supervelmoc produkovala. Někdy je to trapné, jindy legrační. Jenže tak nám to připadá pouze dnes, tehdy se to obyvatelům SSSR zdálo často hodně odvážné.