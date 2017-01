Toto byla nejfotografovanější kráska počátku 20. století. Dopadla ale špatně

Až do roku 1916 to vypadalo u Gabrielly Ray na fantastickou kariéru. Šla z role do role, měla mnoho movitých nápadníků a vydělávala hromady peněz. Jenže zkrachovalo ji vysněné manželství a z obdivované hvězdy se stala nešťastnice.

Ray dlouho bojovala s depresemi a propadla alkoholismu. V roce 1936 se duševně zhroutila a psychických nemocí se již nikdy nezbavila.

Zemřela v zapomnění ve věku 90 let v roce 1973 v sanatoriu Holloway v anglickém Eghamu.

Podívejte se ale na její fotografie, které se před více než 100 lety objevovaly v podstatě každý den v novinách a časopisech.