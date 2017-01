Lidlgate stále hýbe internetem, podívejte se na nejlepší koláže, které se objevily na sociálních sítích

„Slušné Čechy“ nakupující v obchodním řetězci supermarketů Lidl pobouřil včera leták, v němž byl nafocený černošský mladý muž. Pobouření zákazníci to označili za „multi-kulti propagandu“ a snahu odradit české zákazníky. „České letáky českým lidem!“ provolávali na sociálních sítích ti, kteří se cítili pobouřeni pohledem na muže tmavé pleti. Zákazníci Lidlu navíc slibovali, že v obchodě přestanou nakupovat, na což reagovali zastánci supermarketu, kteří tvrdili, že do Lidlu naopak začnou chodit. Na „rozhádané Čechy“ vzniklo několik povedených parodií či koláží. Podporu obchodnímu řetězci nepřímo vyjádřily také některé další velké společnosti, mezi nimi například Alza. Podívejte se do galerie na výběr toho nejlepšího.