Femme Fatale Dita Von Teese: Královna burlesky, holka z plakátu, továrna na krásu

Narodila se jako Heather Renée Sweet 28. září 1972 v Rochesteru v americkém státě Michigan jako prostřední ze tří dcer manikérky a obráběče kovů. Jako malinká se po víkendech dívala s maminkou na filmy pro pamětníky a zlatá éra Hollywoodu jí učarovala: „Toužila jsem stát se hvězdou čtyřicátých let; něčím na způsob showgirl,“ svěřila našemu někdejšímu redakčnímu kolegovi Honzovi Dědkovi koncem roku 2006 v rozhovoru pro Reflex. „Zatímco většina holčiček si v tomhle věku hraje na princezny, já chtěla vypadat jako ženy z filmů pro pamětníky. Byla jsem zamilovaná do Hedy Lamarrové, Betty Grableové, Gene Tierneyové a Rity Hayworthové, chtěla jsem oblékat stejné šaty, nosit totožné účesy, malovat se jako ony…“

Tento dětský sen malou Heather dodnes neopustil. Přesněji: pod pseudonymem Dita von Teese si ho splnila.

Rodiče byli šokováni tím, že jejich pětiletá dcerka rozhlašuje, jak se jednou chce stát striptérkou (aniž by věděla, co to přesně znamená), a alespoň ji zapsali do hodin baletu. Ve třinácti už tančila sóla. V patnácti ovšem dosáhla na baletních špičkách vrcholu – a začala padat dolů. Tou dobou si při střední škole přivydělávala jako prodavačka v pizzerii a veškerou výplatu utrácela ve vedlejším obchodě se spodním prádlem – a nebyla tam k mání žádná venkovská bílá bavlna, tou dobou už Ditina rodina bydlela v kalifornském městě Irvine. Dita chodila do butiku pozorovat podprsenky tak často, až ji v něm zaměstnali.

Z plavovlásky se ještě před maturitou stala zrzka a z té rychle nato černovláska. V devatenácti, ještě jako Heather, leštila tyče ve striptýzových barech – mezi holkami promenujícími se v bikinách před očima štamgastů působila v korzetu, s dlouhými rukavičkami a podvazky jako zjevení. Živila se pak i jako pin-up a fetiš modelka nebo, od svých dvaceti, jako tanečnice v burlesce.

Právě tuhle kabaretní kostýmní šou, která zažívala vrchol ve 30. letech minulého století, pomohla za velikou louží znovu vytáhnout za podvazky a paví pera na jeviště a předvedla mainstreamovému publiku, že nejde o žádný prvoplánový striptýz. Že je umění během necelých deseti minut na pódiu vkusně, cudně, s grácií a šmrncem předvést smetanová stehna poté, co punčošky i podvazkový pás letí během erotikou nabitého tance někam do kouta. A že rudá rtěnka a střapečkem zakryté špičky prsou získají na ceně, když se k nim přidá balancování na špičkách baletních. A korzet pošitý nablýskanými křišťálovými korálky a jehlové podpatky pantoflíčků s labutěnkou.

Počátkem roku 2013 pak poprvé zpívá zásadnější part s kapelou. Její (značně digitálně upravený) vláčný, sladký hlas v singlu britského eletronického dua Monarchy Disintegration doprovází parádní video s tematikou „burleska a její budoár“ / „osud hospodyňky v 50. letech“. V klipech Monarchy se od té doby svůdně svíjí pravidelně.

Na kombinaci Ditiny svůdné grácie a luxusního prostředí honosného divadelního sálu před třemi lety postavil nedávno zesnulý George Michael video ke své coververzi starého muzikálového hitu Feeling Good.

Chvilku před Vánoci vpustilo nakladatelství Jota do světa Ditinu nejnovější módní bichli. „Průvodce světem extravagantní ženy“ Vaše znaménko krásy je přesně tou luxusní knihou, kterou před příchodem návštěvy nedbale rozložíte na servírovacím stolku. Sběratelka vintage šatů v ní dává k dobru rady, co s pletí a postavou a tvarem obočí, a občas mezi řečí prohodí něco lehce osobního.

Její legendární kabaretní čísla možná znáte z internetu. V jednom se Dita cachtá v obří sklence na martini, v dalším se šplouchá ve vaně, v jiném osedlá třpytivého koníka na starodávném pouťovém kolotoči, v některých vyskakuje z obrovské zlaté pudřenky. „Dohlížím na kostýmy, osvětlení, hudbu,“ tvrdí ve své nejnovější knize. „Dokonce se podílím i na obsahu propagační kampaně. Jsem kreativní ředitelka i generální manažerka. A také producentka, takže za show ručím"

