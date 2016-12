Krása vesmírná. NASA zveřejnila ty nejlepší snímky Země za rok 2016

Muselo to být velmi těžké vybírání. Z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) totiž pořídí hned několik snímků naší planety denně. Jednak pro vědecké účely, druhak pro potěchu oka. Vždyť na zemskou orbitu se dostalo jen několik málo vyvolených a my ostatní bychom byli o tyto impozantní pohledy ochuzeni. Oddíl pro Vědu a dálkový průzkum Země v Johnsonově vesmírném středisku NASA proto vybral 16 nejlepších fotografií Země z ISS za rok 2016. Podívejte se do fotogalerie, kde najdete známé i neznámé části našeho světa.