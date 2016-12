Malují si lepší zítřky. Děti uprchlíků nakreslily, čím se chtějí v budoucnu živit

Brazilský novinář André Naddeo strávil v létě 45 dní v uprchlickém táboře v přístavu Pireus v Řecku. Tam pokračoval ve svém projektu Drawfugees, který spočívá v tom, že nechává děti uprchlíků malovat jejich vysněné budoucí profese. Jak sám upozorňuje, nejde jen o krátkodobé zabavení pomocí pastelky a papíru, ale o to, aby se i děti, které válkou, porušováním lidských práv a migrační krizí trpí nejvíce, mohly vyjádřit. Naddea prý celý projekt napadl, když si prohlížel vítězné novinářské fotografie v soutěži World Press Photo. Řada ze snímků sbírá ceny díky tomu, že zaznamenává děti, nikdo se ale oněch dětí nezeptal na to, co si myslí. Podívejte se do galerie, čím se chce mládež z uprchlických táborů živit v budoucnu.