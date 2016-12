Exkluzivní fotografie: Poslední jídlo lidí odsouzených na smrt, pak byli popraveni

Novozélandský fotograf Henry Hargreaves pracuje už 5 let na naprosto originálním projektu, který se jmenuje No Seconds. Upozorňuje na problematický (pro něj) trest smrt v USA neobvyklým způsobem. Fotí poslední jídlo odsouzených na smrt před jejich popravou.

Samozřejmě, že nefotí přímo ve vězení, to by mu nikdo nepovolil, ale z dostupných údajů pak sestaví stejné jídlo, vyfotí ho a „zařadí“ do své série.

Mezi fotkami je i poslední jídlo jednoho z nejznámějších amerických teroristů, Timothy McVeigha. Ten 19. dubna 1995 s pomocí auta naplněného výbušninami zaútočil na budovu státních úřadů v Oklahoma City. Zahynulo tehdy 168 lidí a kolem 680 jich bylo zraněno. Masový vrah McVeigh si jako poslední jídlo objednal zmrzlinu s mátou a čokoládovými kuličkami. Popraven byl 11. června 2001.

