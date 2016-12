Fotograf tajně vyfotil lidi a porovnal to s jejich snímky na sociální síti. Co objevil?

Pokud si myslíte, že na sociálních sítích svými fotografiemi nezanecháváte „stopy“, podle kterých vás může někdo vypátrat a pak fotit třeba na ulici, tak se mýlíte. Zajímavý experiment v tomto směru provedl Jegor Cvetkov, fotograf z ruského Petrohradu. Co objevil?

Tajně fotil po šest týdnů lidi v metru a pomocí aplikace FindFace je dokázal identifikovat na sociální síti VK.com (VKontakte je ruská obdoba Facebooku založená v roce 2006 a dnes má více než 370 milionů uživatelů). Jejich prezentaci na zmíněné sociální síti porovnával s tím, co sám vyfotil. Projekt nazval Your Face is Big Data.

Samozřejmě, že ve fotkách byl zásadní rozdíl. Například plachý a zachmuřený mladík se na sociální síti prezentoval jako veselý milovník extrémních sportů. Jenže to vždy záleží na momentálním rozpoložení člověka.

Ruský psycholog Stanislav Kozlovsky k tomu řekl, že až tak překvapující zjištění to není, protože na „sociálních sítích má každý tendenci sám sebe prezentovat tak, jak by chtěl, aby ho vnímali ostatní lidé, což je mnohdy rozdíl oproti realitě“.

Samotný Jegor Cvetkov chtěl svým projektem ale především poukázat na to, že sociální sítě rozhodně k udržení vašeho soukromí nepřispějí, protože podle nich můžete být odhaleni i na veřejnosti bez toho, že to tušíte.