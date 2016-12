Okradeni o dospívání: Předem domluvené sňatky v Gruzii zachyceny na silných fotografiích

Není se čemu divit, protože veřejnost dle Daro Sulakauri daný problém neřeší a v podstatě ji ani nezajímá. Jenže 17% všech manželství v Gruzii bylo uzavřeno, aniž by nastávající manželé byli starší 18 let. A při tomto způsobu sňatku navíc ani nezáleží na tom, jestli nevěsta s vdavky souhlasí.

Jen ve školním roce 2011-2012 přestalo studovat 7 tisíc gruzínských dívek. Vláda sice oficiálně nezná důvody, proč tyto Gruzínky přestaly studovat, ale místní ombudsman pro lidská práva uvedl, že 341 z nich prokazatelně přestalo chodit do školy kvůli svatbě. Proč skončil zbytek děvčat, si lze snadno domyslet.

"První fotografie, kterou jsem veřejnosti ukázala, byla fotografie sedmnáctileté dívky na její svatbě. Zrovna poprvé uviděla svého budoucího manžela, kterému bylo hodně přes dvacet. Tančila před domem a z tváří jí padaly slzy. Ten tanec měl symbolizovat rozloučení s její rodinou. Potom už se šlo rovnou na obřad," uvedla Daro pro Georgia Today.

Předem domluvené sňatky většinou zcela odříznou mladé dívky od přátel i rodiny. Nevěsty často nemohou chodit ven a jsou jim odepřena základní práva. Nedostatek vzdělání jim pak brání v tom, aby mohly svůj život jakkoliv změnit.

"Pamatuji se, že když jsem byla malá, dvě mé spolužačky se musely vdát. Bylo jim 13 a 14. Nechápala jsem tehdy moc, co to znamená, ale hodně mě to poznamenalo. Mnoho let jsem je pak neviděla," přiznala Daro pro lensculture.com.

Světová zdravotnická organizace společně s dalšími institucemi již oficiálně požádala Gruzii, aby v podobných případech zakročila. Zatím ale bohužel bez úspěchu.