Přemýšleli jste o tom, jak se obléknout do rakve? Většina lidí chce vypadat i po smrti hezky

Přemýšleli jste někdy o tom, v čem spočinete v rakvi při pohřbu? Zní to sice mimořádně morbidně, ale mnoho lidí má podle všeho poměrně jasné představy, jak by to mělo vypadat. Britský internetový obchod Lyst dokonce uspořádal na toto téma průzkum. Podle něj 85 procent lidí o oblečení do rakve někdy přemýšlelo. Podívejte se teď, jak by taková posmrtná módní kolekce mohla vypadat.

Podle průzkumu si například 52 procent žen přeje naprosto stylový odchod ze světa. To znamená, že by se nejraději chtěly nechat pohřbít v šatech. Ty porážejí tričko a džíny.

Ženy také ví, že po smrti už nohy nebolí. Proto by jich 45 procent chtělo mít v rakvi na sobě hezké střevíce s vysokým podpatkem.

Jak průzkum Lystu zjistil, tak 23 procent lidí by se nechalo pohřbít ve sportovním oblečení, pětině mužů by nevadilo mít na noze žabky a třetina z mužů by spala věčným spánkem i v kšiltovce.

31 procent dotázaných pak vůbec nevyžaduje žádné extra oblečení, klidně by se nechali pohřbít jen ve spodním prádle, nebo v pyžamu.

Zpráva o průzkumu ale upozorňuje, že dobré oblečení také něco stojí. Pětačtyřicet procent lidí přitom odpovědělo, že za „poslední outfit“ by dali od 350 do 500 liber (ta dolní hranice je v přepočtu 11 tisíc korun), 31 procent by nedalo ani 100 liber a 24 procent by si bylo za něco speciálního ochotno pořádně připlatit – dali by i tisíc liber.

Chtělo by to dodat – lidi mají někdy skutečně velmi podivné starosti a nápady.