Jedinečné akty: Obnažené krásky oživují rozpadající se opuštěné budovy

Fotograf vystupující pod pseudonymem Romany WG se již přes deset let zabývá fotografováním opuštěných budov. V poslední sérii fotografií se pokusil umírajícím stavbám vdechnout trochu života, když oprýskané zdi a zaprášené pokoje zaplnil zpola svlečenými či úplně nahými modelkami. Sérii snímků nazval příznačně „All is not lost“ neboli „Vše není ztraceno“. Jestli se mu pomocí aktů podařilo chátrající stavby oživit, posuďte sami.