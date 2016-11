Boj s přírodou: Starobylou indickou pevnost Gingee střeží armáda drzých opic

Obrovská citadela na jihu Indie je obehnána 13 kilometry hradeb. V historii se tu o vládu přetahovali Mughalové, Francouzi i Britové. Kdo se do dobře zachovaných zbytků starobylé pevnosti Gingee pokusí proniknout dnes, utká se s posledními obránci: armádou drzých opic.

Opatrně našlapujete po nakřápnutých hradbách. Ze spár mezi kameny se tu a tam klubou tropické keře. Do rozvalin se opírá slunce a je napjaté ticho. Přestože jste už hodinu nepotkali živáčka, máte pořád pocit, že vás někdo pozoruje. Respektive váš batoh. V něm je možná svačina. Opice vládnoucí v opuštěné indické pevnosti Gingee to vědí a zkusí ji stůj co stůj dostat.

Trója Východu

Britové prý tomu magickému místu říkali „Trója Východu“. Až takový obdiv si vysloužila velkolepá pevnost, která byla v některých etapách historie považována za prakticky nedobytnou. Rozlehlý obranný systém vystavěla v 15. a 16. století Vidžajanagárská říše, která v té době kontrolovala většinu jižní Indie. Stavitelé chytře využili profil krajiny. Z ploché, přehledné roviny tu trčí tři kamenité kopce. A na každém z nich tvůrci postavili menší, samostatnou citadelu. Všechny tři kopce pak spojili linií masivních hradeb. A to celé obehnali až 24 metry širokým vodním příkopem. Vznikl tak veliký a kompaktní pevnostní trojúhelník.

Kdo ho ovládal, kontroloval spolehlivě celou oblast. Gingee například dočasně získali muslimští dobyvatelé Mughalové, v 18. století pevnost obsadila nejdříve francouzská a později britská kolonizační vojska. Dnes je to už jen archeologická lokalita, kterou ovšem může návštěvník volně prozkoumávat. Vedle dobře zachovaných zbytků hradeb tu zůstala k vidění například i bývalá sýpka, staré vězení nebo chrám.