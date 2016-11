Kontroverzní vltavská vodní cesta: projeli jsme ji z Budějovic k Týnu, podívejte se

Splavnění má podporu například u starostů Hluboké nad Vltavou Tomáše Jirsy a Týna nad Vltavou Milana Šnorka. Ti ve vltavských tůních vidí možný zdroj příjmů z budoucího rozkvětu cestovního ruchu.

Naopak kritici poukazují na to, že dvě miliardy za úsek z Budějovic do Týna nad Vltavou by se daly využít jinak a lépe. K těm patří například jihočeský hejtman Jiří Zimola. Další miliardy si vyžádají výtahy pro velké lodě na Orlíku a Slapech tak, aby parníky mohly teoreticky doplout z jihočeské metropole až do Hamburku.

Výjezd z plavební komory v Hluboké nad Vltavou. VIDEO Jan Šindelář

Splavný úsek jihočeské části vodní cesty od Budějovic do Hněvkovic u Týna nad Vltavou má nicméně své kouzlo. Jeho součástí je Hněvkovická přehrada, která má po obou stranách hluboké lesy.

Na vzhledu staveb na vodě se podíleli architekti Martin Krupauer a Jiří Střítecký.