Každá fasáda obsahuje minimálně tři různé barvy. Z nejbarevnějšího města světa vás rozbolí oči

Když kanadská fotografka Jessica Devnaniová navštívila kolumbijské městečko Guatapé, nemohla uvěřit svým očím. Každá stěna, okenní rám, schod i střecha byla natřena jinou barvou v zářivých odstínech. Strakatá obydlí byla vymalována do nejmenších detailů. I když by si neznalý návštěvník mohl myslet, že jde o práci malířů na halucinogenních drogách, barvy a vzory mají svůj význam. Každá rodina má své specifické odstíny, různé barvy domů vyjadřují profese jejich obyvatel a vzory mají náboženskou tématiku. Kromě své barevnosti je Guatapé známe i pro skalní masiv El Peñon, který se tyčí až do výšky 2 100 metrů. Vše najdete v galerii.