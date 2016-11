Úchvatný pohled na Zemi z vesmíru. Americký astronaut ukázal, že má „nejlepší práci na světě“

Zdaleka ne každý člověk měl tu možnost podívat se do vesmíru a potěšit se pohledem dolů na Zemi. Díky astronautovi Reidu Wisemanovi se ale tímto pohledem můžeme potěšit i my, kterým se šance letu do kosmu nenaskytla. Wiseman ze svého pobytu na Mezinárodní vesmírné stanici odeslal sérii nádherných tweetů.