Zločin na zvířatech i lidech: Jak vypadal život v cirkusu před 100 lety?

Sbírka lidí, jež nikde jinde nechtěli, a zvířat, která už nikdy neměla poznat svobodu. Tak by se dal v jedné větě popsat typický cirkusový ansámbl před sto lety. To, co už na první pohled nevypadá vůbec dobře, se ještě zhorší, když se na celou záležitost podíváme blíže. Stačí krátce popsat příběh několika lidí, již si tehdejšími manéžemi prošli a které si můžete prohlédnout v naší galerii.