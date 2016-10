Nový žebříček: Pokud si chcete pospat na letišti, nejlepší je Singapur, špatné je to v Itálii, Praha je průměr

Při čekání na letišti to zažil každý – chcete si chvilku pospat, ale často není kde. Letiště jsou čím dál více přeplněná, míst je málo, někde se „neuložíte“ ani na podlahu. Každoroční celosvětový žebříček ukázal, že pro podobný odpočinek je to ale nejlepší v Singapuru, nejhorší v bohaté saúdskoarabské Džiddě, která je bránou do posvátné Mekky. Letiště Václava Havla v Praze skončilo uprostřed žebříčku na 37. místě.

Přestože do mezinárodních letišť investují téměř všechny státy světa každý rok stovky miliard dolarů, zázemí pro cestující se velmi liší. Je jasně vidět, že zatímco někde na pohodlí lidí myslí na každém kroku, jinde je jim to v podstatě jedno. Cestovatelský web Sleeping in Airports se na to ale podíval podrobně a také očima turistů. Vzniklo z toho zajímavé velmi zajímavé pořadí letišť ve světě.

Bez překvapení je ale první místo, protože letiště Changi v Singapuru je považováno za vůbec nejlepší prakticky ve všech směrech již mnoho let. Působí elegantně, je absolutně čisté (jako celý Singapur), ve všem odpovídá době moderních technologií, má perfektní služby a výborné zázemí. Přitom přes toto letiště loni prošlo obrovské množství lidí – 55,5 milionů pasažérů.

Obecně jsou na špičce letiště v Asii, z Evropy je v tomto směru nejlépe hodnoceno možná překvapivě letecký přístav v estonském Tallinu (tam existují i speciální místa pro lidi, kteří se chtějí prospat). Za výborná jsou považována i letiště v Helsinkách, Mnichově či Vídni. Tradičně zaostávají letiště v USA.

Letiště Václava Havla v Praze skončilo v celosvětovém pořadí na 37. místě, což není tak nejhorší.

Naopak za vůbec nejhorší pro odpočinek bylo vyhodnoceno mezinárodní letiště v saúdskoarabské Džiddě, které je často beznadějně přeplněné, podlaha je často špinavá (ne že by ji nečistili, ale cestující zde běžně odhazují odpadky na zem) a míst je zoufale málo. Je to důsledek toho, že je to brána do Mekky, nejposvátnějšího města muslimů a v době poutí sem přilétají miliony lidí.

Špatnou pověst mají v tomto směru i letiště v Londýně-Lutonu, Reykjavíku a v italských městech Pisa a Benátky.

10 nejlepších letišť světa pro odpočinek:

1. Singapur – Changi

2. Soul - Inčchon, Jižní Korea

3. Tallinn - Lennart Meri, Estonsko

4. Tokio - Haneda, Japonsko

5. Helsinky – Vantaa, Finsko

6. Tchaj-pej – Taoyuan, Tchaj-wan

7. Osaka – Kansai, Japonsko

8. Mnichov, Německo

9. Vancouver, Kanada

10. Vídeň, Rakousko

10 nehorších letišť světa pro odpočinek:

1. Džidda – Král Abdulazíz, Saúdská Arábie

2. Londýn – Luton, Velká Británie

3. Reykjavík – Keflavík, Island

4. Pisa – Galileo Galilei, Itálie

5. Benátky – Marco Polo, Itálie

6. New York – La Guardia, USA

7. Káthmándú – Tribhuvan, Nepál

8. Honolulu, Havaj, USA

9. Řím – Ciampino, Itálie

10. Berlín – Schönefeld, Německo

Kompletní pořadí nejlepších a nejhorších letišť světa pro odpočinek najdete na webu Sleepinginairports.net.

Podívejte se na vtipné cestovatelské video z nejlepšího letiště světa Changi v Singapuru: