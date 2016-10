Historie, o které se nemluví: Jak se z vína s kokainem stala Coca-Cola?

Ačkoliv samotná americká společnost popírá, že by se v jejích nápojích někdy kokain vyskytoval, veřejnosti je dobře známo, že do roku 1903 tomu tak skutečně bylo. Méně známý je ale příběh nápoje, který vlastně za vznikem Coly stál. Jde o víno smíchané s kokainem. Tento koktejl byl v druhé polovině století tak populární, že ho pili prakticky všichni. A to včetně samotného papeže.