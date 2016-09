Fotoreportáž: Jak se dělá slavné italské prosecco

Tak dneska TO, jak mě varoval místní manažer Richardo z vinařství Bortolin Angelo, po dlouhé přípravě konečně začalo. Hrozny dozrály! Od úterý 27. září se na nádherné vinici v oblasti Valdobbiadene, asi dvacet kilometrů od italského města Trevisa, bude ručně sbírat tradiční italská odrůda Glera.

Je to zvláštní, ale lidé, jimž patří vinice, jsou po celém světě tak nějak stejní. Prostě úplně v pohodě. Jako by věděli, že jejich půdu jim nikdo nevezme — ať se hospodářství jejich země zmítá, v jakých chce trablích.

Pracuje se tady hodně, ale v klidu. Na sklizeň se najmou sezónní pracovníci, lidé budou chodit pozdě spát. Aby se to všechno stihlo.

V oblasti Valdobbiadene se totiž unikátní prosecco, po kterém se neopijete, ani kdybyste chtěli, vyrábí metodou druhotného kvašení. Probíhá ve velkých nerezových tancích, jež jsou, jak vidíte na obrázku, už dokonale vymydlené a připravené.

Je to vlastně celé dost složité, ale stojí to za to. Podrobnou reportáž Veroniky Bednářové o Trevisu a proseccu čtěte už brzy v tištěném Reflexu.