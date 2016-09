Cestovatelský děs: Šestihvězdičkový hotel v Severní Koreji má horší služby než vězení

Takovým příkladem je hotel Ryanggang v severokorejské metropoli Pchjongjangu. Má to být „šestihvězdičkové“ ubytovací zařízení první kategorie. Jeho hosté ale často označují zdejší služby za „špatné“ či „příšerné“ a přirovnávají je dokonce k vězení.

Hotel Ryanggang má 330 pokojů a byl postaven v roce 1989. Moderní byl možná pouze na severokorejské poměry a navíc se v něm do dnešních dnů nic nezměnilo. To je vidět na fotografiích.

Zřejmě jedinou výhodou je, že mnoho turistů do Severní Koreje nejezdí a rozhodně najdete v hotelové restauraci vždy místo.

Severokorejský diktátor Kim Čong-un ale nedávno prohlásil, že do KLDR by mělo přijet v roce 2020 až dva miliony zahraničních turistů. Na co je chce ale do země lákat, to je záhadou. Na hotely „první kategorie“, které jsou někdy horší než podprůměr? Nebo na prázdné obchody? Či na to, že ke každé turistické výpravě je přidělený oficiální průvodce, který vám vysvětlí, jak je Severní Korea skvělá země?