Francie zruší uprchlický tábor v Calais. V Nové džungli fotografoval Jan Šibík

Francie definitivně a zcela zruší velký uprchlický tábor v Calais na severu země a tamní migranty přemístí do různých středisek či deportuje. Potvrdil to dnes francouzský prezident François Hollande při své návštěvě Calais. Očekává přitom, že Británie, kam se mnozí z imigrantů chtějí dostat, se do tohoto úsilí zapojí. Francouzská vláda již dříve oznámila, že tábor, zvaný Nová džungle, kde je nyní zhruba 9000 běženců, zruší do začátku zimy.