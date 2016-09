20 nejdivnějších missek v historii lidstva: Je libo královnu frankfurtských párků?

V České republice jsme zvyklí na to, že missky nebývají občas úplně chytré. Jenže aby byla směšná i samotná soutěž o královnu krásy? To většinu lidí ani nenapadne. Pokud si tedy neprohlédnou následující galerii. Američané se v minulém století do soutěží krásy natolik zamilovali, že je pořádal skoro každý okres. Pokud chtěl tedy někdo alespoň trochu publicity, musel se hodně lišit. A to dívky z našeho výběru zvládnou s přehledem. Miss atomová bomba? Národní královna sumců? Miss plenky 1947? Ty všechny skutečně existovaly...