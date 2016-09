Jinak zavřený královnin Buckinghamský palác zve na exkluzivní prohlídky. Podívejte se

Extravagantní pokoje jsou plné obrazů, jemného porcelán a obrovských lustrů. Vstupenky si lze zakoupit na stránce tickets.royalcollection.org.uk.

Pro dospělého stojí podle počtu návštěvníků ve skupině od 19,40 do 21,50 liber (kolem 650 korun), studenti a senioři nad 60 let to mají o dvě libry levnější a lidé mladší 17 let zhruba za polovinu plné ceny. Neplatí pouze děti do 5 let.