Slovenské pondělky Borise Filana: Žena oblečená do dokonalé nahoty | Reflex.cz

Co je nejlepší? Peníze, sláva, moc? F. M. Dostojevskij řekl, že jedna krásná vzpomínka z dětství je cennější než celé vzdělání. Mám takovou vzpomínku. Bylo mi deset let a naši mě vzali na dva týdny do Bulharska, k moři. Jednou jsem se přes oběd toulal po pláži a narazil na dřevěnou ohradu. Byla to bulharská specialita, měli u moře nudistické pláže.