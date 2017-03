Mladí a neklidní VI.: Na kolo i na buřty do Dirt Parku Boršov, který si tu vybudovali místní bikeři | Reflex.cz

Představte si políčko na kraji lesíka. Rozprostírá se deset kilometrů na jih od Českých Budějovic, vysoko na skále, s výhledem do širého kraje, na malebnou vesničku uprostřed opečovaných polností. A naše políčko taky není žádné pole neorané: ruce Filipa Rýce (26), Jakuba Danoviče (28) a občas i pár dalších bikerů-brigádníků na někdejší skládce během dvou let odvozily stovky koleček hlíny. Z ní pánové uplácali umělé kopce a kopice, po jejichž vršcích se teď od dubna do listopadu projíždějí na „bajku“. Když člověk vyšplhá po schůdcích na rozjezdovou věž a představí si, že by se z toho strmého můstku rozletěl na speciálním nízkém kole vstříc muldám a „skokánkům“ a po step-upu vyletěl do mrtvého bodu, chytne ho závrať a touha: To by byl zážitek za všechny prachy!