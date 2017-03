Mladí a neklidní III.: Autoři seriálu o šikovných Češích si zajeli na oběd do českobudějovické bezlepkové restaurace Secrets

I takhle můžou vypadat radosti vytouženého podníkání. I takhle se staví sen.

Přitom jsme v jejich krásně vybavené, stylové restauraci Secrets právě dojedli lahodnou krémovou kukuřičnou polévku, prakticky vdechli ty nejlepší možné kukuřičné špagety alla carbonara a navzdory etiketě vylízali talíř po směsi listových salátů se smaženým camembertem. Zdeněk Pohlreich by zaplesal – menu Secrets sympaticky šetří slovy, ovšem z osmi variant hlavního chodu si vybere každý, o pokrmech denní nabídky a cenově výhodném, tříchodovém obědovém menu nemluvě. „Jenže ono to bohužel není tak, že to procento jihočeské populace, co trpí celiakií, okamžitě začne chodit k nám na obědy, jak jsme si při plánování podnikatelského záměru mysleli,“ říká otec zakladatel Jáša. „Lidé, kteří mají problémy s trávením, si často vaří doma a k nám zajdou jednou za čas, třeba pro inspiraci. Ostatní místní jsou zase konzervativní a chodí do restaurací na povrchu, i když vaří hůř a jsou dražší než my.“

Bezlepková restaurace s mezinárodní kuchyní, kterou si dva mladí společníci otevřeli loni v červnu, totiž sice sídlí na impozantním českobudějovickém Náměstí Přemysla Otakara II., ale ve sklepních prostorách. Takže o ní přes všemožné reklamy, výrazný vývěsní štít, luxusní web i soutěže o jídlo zdarma zatím nevědí ani sami Budějovičtí. Logicky nemá výlohu, na niž by nalákala a odkud by bylo možné sledovat cvrkot na malebném historickém náměstí.

Roman Hlouška, někdejší barman z místního vyhlášeného hudebního klubu Paradox, vystudoval hotelovou školu, gastronomii. Jan Jáša se vyučil jako elektrikář, pak se živil jako finanční poradce. Na ideu bezlepkové restaurace připadl v momentě, kdy se jeho expřítelkyně s alergií na lepek neměla široko daleko kde najíst: „Původně jsme chtěli kavárnu, ale po poradě s několika podnikateli odsud z náměstí jsme se rozhodli, že budeme vařit. Kaváren je tu přece jen víc než dobrých restaurací s konceptem.“

V létě pánové ze Secrets chystají nové menu; jejich „zimní karta“ se čtyřmi sezónními pokrmy se osvědčila. Hosté se prý také často ptají po toastech, sendvičích a burgerech, a protože Roman Hlouška peče skvělé bagety z bezlepkové mouky, nebude problém přidat k nim domácí chléb. A co je evergreenem a nejoblíbenějším jídlem jejich hostí? „Řízky,“ odpovědí pánové unisono. „Všichni Češi chtějí řízky. Umíme je skvěle, jezdí sem na ně i řízkoví experti z ciziny, Rakušáci.“

Na zítra pro vás chystáme článek o sauně s kulturní osvěžovnou NOOK, projektu Anety Kohoutové a Natálie Barcalové.

Čtěte v aktuálním Reflexu: