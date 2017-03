Mladí a neklidní I.: Seriál Reflexu o šikovných Češích zahajuje Václav Staněk s botami Vasky

Byly doby, kdy Václav Staněk (19) sklízel úspěchy spíš na atletickém oválu než v podnikání – reprezentoval Česko v běhu na osm set metrů a je čtyřnásobným mistrem republiky z žákovských a dorosteneckých kategorií. Jenže jen pár měsíců poté, co mu loni zjistili cukrovku a sport musel jít stranou, se stal absolutním vítězem soutěže Rozjezdy. Od T-Mobilu dostal 250 000 korun na podporu svého podnikatelského záměru: navrhuje, vyrábí a prodává boty. A jeho parádní, nadčasové vasky nejsou nějaké laciné šlupky: „Vždycky jsem měl problém najít kožené zimní boty, které by se mi líbily,“ vzpomíná student čtvrtého ročníku zlínského gymnázia. „Takže jsme začali u nich, přesněji u klasických farmářek. Zakládáme si na ruční výrobě – podívejte se tady na to prošití podrážky, nic lepeného.

Firma Vasky trade právě oslavila roční výročí – šéf Václav si ji jednoduše nemohl založit před svými osmnáctinami, ale tak trochu podnikat zkoušel už v patnácti letech. „Po pár pokusech a omylech jsem si uvědomil, že nechci vplout do multilevelového marketingu a dostávat peníze za věci-nevěci, ale že chci podnikat s něčím, co se dá osahat. Měl jsem našetřeno, jenže ne tolik, aby to stačilo na otevření zamýšleného e-shopu s teniskami. A protože jsem u některých značek a modelů tak jako tak pochyboval o jejich kvalitě, rozhodl jsem se zkusit to po svém. Můj táta vlastní výrobnu obuvi, což byla značná výhoda do začátku podnikání.“

Modely bot Vasky vycházejí tu z pracovních bot, tu z obuvi na bowling, tu z pionýrek. Svrchním materiálem je hovězí kůže, kterou Václav a spol. do výrobny ve Lhotě u Malenovic svážejí od místních zdrojů, „z koželužny v Otrokovicích, zatímco materiál na podešve odebíráme ze Zlína“. Během minulého měsíce sjelo z výrobní linky 250 párů vasek – část z nich putovala do dvou prodejních míst, pražského Vnitrobloku a brněnského Place Storu, zbytek přímo zákazníkům e-shopu na www.vasky.cz. Boty mohou být personalizované; zákazníci si na ně za čtyři stovky nechávají vyrazit iniciály nebo jejich design různě přizpůsobují svému vkusu.

„Letos chceme především velkolepě odpálit novou kolekci,“ odpovídá Václav na dotaz po plánech na rok 2017, „a taky budujeme tým ambasadorů, Vaskerů, co chodí v našich botách, protože se jim líbí jejich design a jsou si jistí jejich kvalitou. Jednáme s influencery z řad instagramistů, například s fotografem Tomášem Havlem, který má přes sto tisíc sledujících, nebo s dobrodruhy Kopernikkem a Ladislavem Ziburou, kteří vasky na cestách pořádně otestují.“ Vasky se chtejí prezentovat jako cestovatelský brand, nejen jako pohory na hory pro lidi, kteří se nebojí vyrazit do přírody. Proto Václav letos uspořádá několik cestovatelských přednášek a společných túr Vaskerů a hodlá začít využívat tradiční outdoorové materiály typu goretex.

Když člověk vyslechne tu smršť dobrých marketingových nápadů, nediví se, že Václav Staněk chce po blížící se maturitě nastoupit ke studiím marketingu na Fakultě multimediálních komunikací zlínské Univerzity Tomáše Bati.

