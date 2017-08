Týpek v klobouku Jamiroquai: Od jazzu a funku k disku a zase zpět

Nové album Automation, které sedmačtyřicetiletý hudebník popisuje jako nejvíce elektronickou nahrávku svojí kariéry, všem fanouškům tohoto uskupení, které v devadesátých letech pomohlo do světových hitparád prosadit žánr označovaný jako acid jazz, přináší další výbušnou porci písní na pomezí diska a funku, stojících na dynamických basových figurách, s chytlavými melodiemi a Kaovým těkavým zpěvem.

Jamiroquai, a zejména jejich první dvě alba Emergency On Planet Earth (1993) a Return of The Space Cowboy (1994), jako svoji inspiraci dodnes uvádí řada velkých hvězd současné světové hudební scény, kupříkladu Tyler The Creator nebo Pharrell Williams. Začátkem 90. let ve Velké Británii existovala celá řada seskupení, jako je Brand New Heavies či Incognito, která vlivy amerického funku a soulu 70. let, jehož představiteli byli například Curtis Mayfield či Stevie Wonder, roubovala na postupy tehdejší taneční hudby. Žádná však nedosáhla takového komerčního úspěchu jako Jamiroquai.

„Naše první publikum, to byli lidé, kteří odmítali tradiční pop začátku 90. let, líbil se jim jazz a funk, a hlavně stáli o to, vidět někoho, kdo to hraje živě. Většinou byli dost mladí, takže jsme v prvních letech objeli snad všechny studentské akce po Evropě, kde na nás chodily nejvýš dvě stovky lidí. Byly to skvělé časy. S třetí deskou Travelling Without Moving jsme ale zasáhli mainstream a publikum se trochu proměnilo. Najednou o nás začal psát tisk a taky bulvár – a s tím se o nás začali zajímat i další lidé, často z nesprávného důvodu. Nezajímala je samotná hudba, ale kdo jsem, co dělám, ze kterých klubů se nad ránem motám…,“ řekl před časem Jay Kay v rozhovoru pro highsnobiety.com.

S příchodem nového milénia však skupina začala ve svém vydavatelském i koncertním tempu zvolňovat, což mělo příčinu zejména v únavě jejich frontmana z vlastní popularity. To vyústilo až v sedmiletou pauzu, která předcházela vydání jejich aktuálního osmého alba Automation. S ním se skupina ve velkém stylu vrátila nejen do albových hitparád, ale i na koncertní pódia. Festival Colours of Ostrava tak bude skvělou příležitostí zjistit, zda třaskavá energie, jímž je naplněné, skupině vydržela i naživo.

Jamiroquai vystoupí na Colours of Ostrava v sobotu 22. července od 21:30 na Česká spořitelna stage.