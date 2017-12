Legendární Viktoriiny vodopády: 10 rad, kam přesně jít, co vynechat a jak se tam dostat

Přestože jsou slavné Viktoriiny vodopády, které se nacházejí na hranicích Zimbabwe a Zambie, od nás hodně vzdálené (vzdušnou čarou přes 7640 kilometrů), tak česká stopa je zde nesmazatelná. Cestovatel Emil Holub při své první africké cestě (na té byl v letech 1872 až 1879) zpracoval vůbec první detailní mapu oblasti tohoto přírodního divu světa. Jak to tam ale vypadá dnes? Co je dobré udělat a čemu se vyhnout? Zpravodaj Reflexu.cz Viliam Buchert to zkoumal přímo na místě.

1. Jak na vodopády. Národní park s vodopády se nachází přímo na kraji města Victoria Falls, je otevřený každý den a vstup stojí 30 dolarů. Na procházce kolem vodopádů můžete být dlouhé hodiny, každému podle libosti, času a zaměření. Je zde celkem 16 vyhlídkových míst. Dobré je začít u čísla 16, což je výhled na most klenoucí se nad řekou Zambezi, který spojuje Zimbabwe a Zambii. Pak jděte postupně k číslu jedna, a pokud máte dost času, nespěchejte, vychutnávejte si neopakovatelné výhledy. Vodopády protéká podle vydatnosti srážek různé množství vody, takže v každém ročním období uvidíte jiný přírodní úkaz. Jenže vždy je to velký zážitek. Nejlepší výhledy na vodopády jsou ze zimbabwské strany, ale populární je i „Ďábelské jezírko“ na straně Zambie, kde se můžete dokonce vykoupat. Pokud tam ale chcete, musíte mít do Zambie vízum a vstup k jezírku si kupte až tam, vyjde to levněji.

2. Zvolte vhodné oblečení, obuv a chraňte foťáky. Na cestu kolem vodopádů se vybavte pevnějšími botami a především dávejte pozor na skalních útesech, abyste neuklouzli. Na některých místech stříká voda do širokého okolí a bývá tam kluzko. Stříkající voda může zasáhnout zcela nečekaně a rychle i váš fotoaparát, kameru, mobil či další nová, technologicky vyspělá zařízení. Je dobré mít něco s sebou, kam je případně schováte. Pokud se věnujete focení vážněji, je dobré obětovat více peněz a jít k vodopádům v různých časech několikrát. Uvidíte je za jiného světla, ráno můžete zachytit duhu a vše se ukazuje v jiné perspektivě.

3. Výlety a zážitky na vodopádech a v okolí. Popsat stručně nabídku možných výletů a různých zážitků ve městě Victoria Falls a okolí je na malém prostoru prakticky nemožné. Ale konstatování, že možné je vlastně cokoli, sedí. Například vyhlídkový let vrtulníkem nad vodopády. Trvá necelých 15 minut a stojí 150 dolarů na osobu. Z mostu do Zambie můžete absolvovat bungee jumping. Nepřeberná je nabídka výletů lodí. K vodopádům můžete na kajaku a v místních řekách si můžete objednat rybaření. Podle všeho nejširší nabídku různých aktivit včetně dopravy a průvodců nabízí ve Victoria Falls společnost Shearwater.

4. Kde bydlet. Ve městečku Victoria Falls najdete přes 50 různých míst k ubytování. Od velmi slavného luxusního „The Victoria Falls Hotel“, který nabízí své služby už od roku 1904, až po menší penziony. Rozhodnout se musíte podle stavu svého konta. V každém případě nemusíte mít strach, ubytování je prakticky všude na dobré úrovni.

5. Co jíst a pít. Pokud očekáváte zázračné restaurace michelinského typu, tak Afrika není to pravé místo. Zajímavá jsou ale zeleninová jídla v nejrůznějších omáčkách a také maso ze zvířat, která u nás nejsou běžná (antilopa, krokodýl atd.). Velmi pohodový večer s dobrým jídlem a pěknou bubenickou show (účinkuje v ní i každý host) nabízí restaurace Boma ve Victoria Falls Safari Lodge. V Zimbabwe běžně koupíte alkohol, který má dobrou kvalitu. Pokud mohu doporučit pivo, tak zkuste místní Zambezi. Když je dobře vychlazené, jde to…

6. Překvapivě bezpečno. Ve Victoria Falls na rozdíl od mnoha měst v mnoha afrických státech se můžete v klidu procházet či nakupovat. Je tam skutečně bezpečno, přestože poslední informace o puči a pádu diktátora Mugabeho by mohly evokovat něco jiného. Pouliční obchodníci dokážou být, podobně jako všude jinde, hodně neodbytní, ale nijak vás neohrožují.

7. Co si koupit. Místních suvenýrů je samozřejmě i v Zimbabwe hodně. Podobně jako na jiných místech světa zde uvidíte naprosté kýče, ale i celkem zajímavé pokusy o umělecké výtvory. Moc nevěřte tomu, když vám budou chtít prodat nějakou starožitnost, bude to s největší pravděpodobností napodobenina. Velkým hitem je prodej starých zimbabwských bankovek. Protože zde v letech 2008 a 2009 byla hyperinflace, která nemá v lidských dějinách obdoby, existují bankovky například v hodnotě 50 miliard (ne to není chyba, jsou to miliardy) místních dolarů i další. Na ulici nabízejí jednu za dolar, v obchodě se suvenýry stojí ale sedm kusů jen 2 dolary a nejvýhodněji je koupíte v obchodě na letišti u východů 1 až 3. Počkejte si na odlet, tam stojí celá sada těchto pěkných bankovních suvenýrů 1,90 dolaru.

8. Používejte americké dolary. Se zimbabwskou měnou je to složité. Sice existuje, ale cizinci platí i tak v amerických dolarech. Dnes se kurz počítá 1:1. Takže místní měnu vůbec nepoužívejte. Dobré je ale mít hodně různých menších dolarových bankovek, protože jinak vám vrátí peníze v místní měně, a navíc známý trik, že nemají dolary na vrácení, zažijete kdekoli. Zimbabwská měna se ale nedá v cizině směnit.

9. Jak se tam dostat: Už pohled na mapu nasvědčuje tomu, že cesta k Viktoriiným vodopádům je poměrně dlouhá. Nejsou to už ale týdny, jak to trvalo Emilu Holubovi. Žádný přímý let do města Victoria Falls sice od nás neexistuje, ale nejrychleji to stihnete se společností Ethiopian Airlines přes Vídeň a Addis Abebu. Ethiopian mají zastoupení také v české metropoli (Spálená 51, Praha 1).

10. Potřebujete víza. Zimbabwe pořád zůstává zemí, kam občané České republiky potřebují víza. Jeden vstup, který platí na měsíc, stojí 30 amerických dolarů, dva vstupy jsou za 45 dolarů. Pokud se vám to zdá mnoho, tak vězte, že například Američané či Kanaďané zaplatí daleko víc. Pozor, na letišti ve Victoria Falls si připravte na zaplacení víz přesnou částku, jinak můžete čekat dlouho, úředníci vám budou pořád tvrdit, že nemají na vrácení. Populární je teď takzvané Kaza Univisa pro vstup do Zimbabwe i Zambie. Stojí 50 dolarů. Jenže když mezitím opustíte Zimbabwe a pak se do ní vracíte, tak si musíte opět koupit nové vízum za 30 dolarů.