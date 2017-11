Horní Rakousko: Nic blíž od Česka na dobrou zimní dovolenou u našich sousedů není

Popisovat, že prakticky všude v Rakousku najdete výborně upravené svahy, dostatek zábavy pro děti i dospělé, že v hotelích i penzionech je vybavení pro wellness a že se tam dobře najíte, je už skutečně zbytečné. I čeští turisté to dávno vědí. „Češi v Horním Rakousku stále více oceňují především rychlou a dobrou dostupnost a rozmanitost nabídky sportovního vyžití,“ říká Andreas Winkelhofer ze společnosti Oberösterreich Tourismus. Podívejme se proto, co přináší konkrétně letošní zimní sezóna v jednotlivých střediscích této rakouské spolkové země.

Hochficht

Rodinný lyžařský areál Hochficht (Smrčina) se nachází přímo na česko-rakouských hranicích v Böhmerwaldu. Například z Prahy se sem dostanete zhruba za 3 hodiny autem. Šlo by to i rychleji, kdyby se náš stát desítky let neloudal s výstavbou nových silnic. Výhodou je pro našince je i to, že jak v místních restauracích, tak u lyžařských vleků a pokladen najdete lidi, kteří hovoří česky.

Středisko Hochficht je přímo na hranici s Českem. • Foto Hochficht Bergbahnen

„Novinkou je nejmodernější kabinková lanovka pro 10 osob, která poskytuje veškerý komfort. Rodiny bych pak upozornil, že děti do 10 let v doprovodu jednoho rodiče jezdí za pouhá 3 eura na celý den a mladí lidé do 19 let zase za nejlevnější sazbu pro děti,“ řekl Reflexu.cz Gerald Paschinger, jednatel společnosti Hochficht AG.

Celkem zde najdete 21 kilometrů atraktivních sjezdovek všech stupňů obtížnosti.

Hinterstoder

Ve středisku Hinterstoder v oblasti Pyhrn-Priel jdou na to trochu jinak než v Hochfichtu. Nahrávají jim k tomu skvělé přírodní podmínky. Například už před dvěma týdny zde bylo 75 centimetrů sněhu. Toto středisko lze doporučit zejména sportovněji založeným lidem. Že jsou takovými i Češi, svědčí to, že představují celou čtvrtinu návštěvníků. Je zde 40 kilometrů sjezdovek.

Například zde najdete tři a půl kilometrovou trať, pojmenovanou po legendě světového lyžování Hannesovi Trinklovi, která má sklon 60 procent. Pokud jste skutečně odvážní, tak můžete vyzkoušet sjezdovku Inferno se sklonem až 70 procent. V tomto případě ale jedno docela vážné upozornění – skutečně nepřeceňujte své síly a dobře zvažte, na co vaše schopnosti stačí.

Areál Hinterstoder v Horním Rakousku • Foto OÖ Tourismus/davidlugmayr.at

Samozřejmě zde najdete i sjezdovky pro méně náročné lyžaře. Protože areál sahá až do výšky kolem 2000 metrů nad mořem, o sníh se celou sezonu bát nemusíte.

„Novinkou je nedaleko údolní stanice v Hinterstoderu hotel Explorer s kapacitou pro 200 osob. V jeho lobby je umístěný obrovský pracovní stůl s nářadím, kde si můžete nejenom opravit svoje sportovní vybavení, ale je to i netradiční místo pro setkávání,“ říká Rainer Rohregger, jednatel firmy Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen AG, která zdejší středisko provozuje.

Wurzeralm

Toto středisko je nedaleko Hinterstoderu a to v obci Spital am Pyhrn. Je to rodinný areál a nejvyšší bodem je zde Frauenkar (výška 1870 metrů), kde je fantastický výhled na okolí. Nejrychlejší kolejová lanovka Evropy vás vyveze za pouhých 7 minut do přibližně 1400 m nadmořské výšky.

Z lyžařského areálu Wurzeralm • Foto Hiwu/Hochhauser

Celá tato oblast je spíše pro lyžařské pohodáře, sjezdovky jsou dostatečně široké a je zde i park pro děti. Celkem je tady 22 kilometrů sjezdovek. Pokud by se vám už lyžovat nechtělo, tak populární jsou zde zimní safari.

Dachstein West

Lyžarská oblast Dachstein West - Gosau, Russbach, Annaberg, je největším souvislým lyžařským střediskem v Horním Rakousku. Je zde 119 kilometrů sjezdovek. Některé mají vyloženě sportovní charakter, další jsou určeny spíše pro zábavu.

Vyvrcholením zábavných akcí zde bude týden na lyžích „Gaudiwoche“, který se uskuteční od 10. do 18. března 2018.

Středisko Dachstein West • Foto QParks

„Překvapením pro rodiny i aktivní sportovce je přímo u údolní stanici lanovky v Gosau nový typ ubytování v Cooee Alpin Hotelu Dachstein. Zde budete mít ten nejpohodlnější přístup ke všem sjezdovkám v celém areálu,“ slibuje i českým turistům Dietmar Tröbinger ze společnosti OÖ Seilbahnholding GmbH.

Freesports Arena Dachstein Krippenstein

Tento sportovní areál je v městečku Obertraun. Najdete zde 30 kilometrů různých variant pro jízdu v prašanu a zejména „freerideři“ to zde přímo zbožňují. Vysokohorské terény jsou tady skutečně nádherné.

Nabízí se i jedna lahůdka: Jeden z nejdelších sjezdů do údolí v Rakousku, který má 11 kilometrů.

Freesports Arena Dachstein Krippenstein • Foto Leo Himsl

Pokud lze doporučit něco jiného, než lyžování, tak určitě zkuste výšlap na sněžnicích. Není to sice pro někoho až tak lehké, ale ta panoramata…

Feuerkogel

Do tohoto areálu vede lanovka Feuerkogelseilbahn z městečka Ebensee am Traunsee. Je to rodinné středisko a vhodné je zejména pro děti, které se chtějí naučit lyžovat. Podle zdejší tradice by jim v tom měl pomoci místní drak jménem Franzi. Ale to už musíte vyzkoušet se svými dětmi sami.

Středisko Feuerkogel • Foto Ferienregion Traunsee

Je zde lanovka, 7 vleků a 4 restaurace. Dámy ocení zejména to, že se jedná o vůbec nejslunnější místo Horního Rakouska.

Kasberg

Tady, v severní části rakouské Solní komory, si sice můžete vybrat mezi příkřejšími terény a pohodovou rodinnou sjezdovkou, ale zejména pro děti je zde vše, co potřebují.

V dětské lyžařské aréně Kinderskiarena jsou pojízdné pásy, lyžařský kolotoč, běžkařská dráha, pohádkový les i mnoho dalších atrakcí. A také místní maskot, medvídek Bruno.

Středisko Kasberg • Foto Kasberg GmbH

„V letošní zimní sezoně se nově otevřou i tři značené trasy pro vycházky na sněžnicích. A gurmáni ocení 18. března příštího roku pozvání kuchařské hvězdy Mike Süssera na místní horské chaty, kde ochutnáte báječné pochoutky,“ tvrdí Christoph Spiesberger ze společnosti Almtal Bergbahnen.

V úvodu článku se také můžete podívat na krátký film „An Incredible Journey“ o Horním Rakousku získal v roce 2017 ve své kategorii cenu i na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech.