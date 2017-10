Rakouské Korutany: 5 zajímavých věcí, které vás v zimě čekají v zemi, kde vládne slunce

Největší průměrná doba slunečního svitu ze všech spolkových zemí Rakouska, desítky lyžařských středisek, mnoho jezer, na kterých se dá skvěle bruslit, nebo adventní trh v Petzenu, jež se nachází ve výšce 1700 metrů (ano, je o sto metrů výše než Sněžka). To jsou Korutany. Malá země srovnatelná rozlohou a počtem obyvatel s Jižními Čechami, ale pokud jde o turistiku, je to spíše gigant s mnoha zvláštnostmi.

Pokud máte rádi slunce, tak střediska v Korutanech jsou taková „zimní evropská Riviéra“. V zimních měsících je zde v průměru až o 100 hodin slunečního svitu více než v místech, která leží na sever od hlavního alpského hřebene. Pokud pak chcete jezdit výhodně (kdo by nechtěl, že?), tak pro 30 středisek v Korutanech a Východním Tyrolsku platí „TopSkiPass“. Ten můžete využít na více než 800 kilometrech velmi rozmanitých sjezdovek. Když pojedete s dětmi, tak doporučujeme podrobně prozkoumat nejrůznější nabídky, pak se můžete u svých ratolestí dostat až na minimální cenu, za kterou budou jezdit. V každém středisku je to ale trochu jinak. A když chcete zažít absolutní lyžařskou slast, tak zkuste takzvané lyžování před devátou (Ski vor 9) v Bad Kleinkirchheimu. Zde vás bude doprovázet slavný olympijský vítěz ve sjezdu Franz Klammer.

V Korutanech je 1270 jezer a v mnohých z nich je v létě skvělé koupání, protože voda je zde kvůli mnoha místním mikroklimatům dostatečně teplá. Dokonce v některých jako v moři. V zimě mnohá jezera ale zamrzají a stávají se rájem pro bruslaře. Není to jen nějaké popojíždění jako na zimních stadionech, najdete zde mnoho kilometrů dobře upravených ledových tras. A na jezeře Weissensee se pořádá vůbec největší bruslařský podnik na světě (mimořádně oblíbený je především u Holanďanů). Nejdelší závod se zde jede na 200 kilometrů a celá akce se uskuteční od 20. ledna do 4. února příštího roku. Pokud máte rádi bruslení, tak Korutansku je mimořádná příležitost celoevropského významu, kde si ho můžete užít.

Rakousko na mnoha místech pečlivě udržuje i staré zvyky. Nejenom, že k nim místní obyvatelé mají upřímnější vztah než například silně ateističtí Češi, ale je to i důvod jak přilákat turisty. V Korutanech stojí proto za návštěvu v prosinci adventní trhy. Je jich mnoho, ale takovou specialitou je Petzen na jihu země. Trh se nachází v nadmořské výšce 1700 metrů nad mořem a návštěvníci se na něj dostanou lanovkou. U jezera Wörthesee je zase zajímavé především to, že po trhu se můžete projet i lodí a u toho uvidíte plovoucí adventní věnce. Pozoruhodná je i „katschbergská adventní cesta“, kde jsou pečlivě naaranžované seníky, které zejména dětem přibližují někdejší podobu vánočních svátků.

Jídlo, které je nám blízké

Plněné taštičky jsou nejznámějším jídlem Korutan. • Foto Franz Gerdl

V každém průvodci, nebo při všech prezentacích, se u většiny míst v Evropě, kam v zimě jezdí Češi, objeví nejdříve počet kilometrů sjezdovek, výčet nejkvalitnějších běžkařských tratí, atrakcí pro děti a nabídka dalších aktivit. Stejně zásadní je ale i to, co se často krčí až na samotném konci bohatého turistického menu. S menu to skutečně souvisí – je to jídlo. Navíc pokud je v něčem Rakousko pořád o několik pořádných kroků napřed před Českem, tak jsou to kvalitnější potraviny a zásadní akcent na místní suroviny. Korutany nejsou výjimkou a navíc je nám místní jídlo v mnohém blízké. Téměř všude najdete Kärntner Kasnudeln, plněné taštičky z nudlového těsta, které jsou buď s jablkovo-tvarohovou náplní nebo sušenými hruškami. Výborná je kynutá bábovka Reindling se skořicí a ořechy, lososovitý pstruh Kärntner Laxn, gailtalský špek, nebo speciality z glocknerského jehněčího a nockalmského hovězího masa. A pokud jste již dospělí, zkuste i místní borovicovou pálenku Zirbenlikör.

Velmi podrobné informace o Koruntanech najdete také v češtině na www.kaernten.at nebo na www.austria.info/cz