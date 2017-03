Nejposvátnější hora světa: Místo, kde by se mohli potkat Adam, Buddha a Šiva | Reflex.cz

Všechno to spískala jediná stopa. Tedy údajná. Na špičce krásné, víc než dva tisíce metrů vysoké hory uprostřed ostrova Šrí Lanka se kdysi našel kámen s otiskem, který připomíná tvar lidské nohy. Tak málo stačilo. Dnes je z hory nejposvátnější vrchol planety, na který nepřetržitě proudí poutníci všech čtyř největších náboženství – křesťanství, islámu, buddhismu i hinduismu.

K mytické hoře si totiž každé náboženství vytvořilo vlastní barvitou legendu. Muslimové a křesťané se shodují na názvu Adam’s Peak, respektive na odpovídajícím příběhu. Právě na tento vrcholek prý dopadl první člověk Adam, když byl doslova vyhozen z ráje na Zem. A aby si zapsal za uši, že zakázaná jablka se nejedí, musel tu ještě „stát tisíc let na jedné noze, aby si odpykal svůj hřích proti stvořiteli,“ jak zní oficiální výklad legendy. No a za tisíc let, to už se noha jistě otlačí i do toho nejtvrdšího kamene.

Buddha byl prostě velikán

I buddhisté, kteří na ostrově převládají, avizují svou legendu už pojmenováním hory. Říkají ji Šri Pada, doslova Svatá stopa. Kdo že tu podle nich otisk zanechal, to dnes naznačuje skoro dva metry velký buddhistický symbol připomínající nohu. Místní lidé věří, že sem před 2,5 tisíci lety během svých cest doputoval osobně historický Buddha neboli Siddhártha Gautama. A prý byl vysoký přes 10 metrů, čemuž odpovídala i velikost nohy. Jestli je to pravda, lezlo se mu na strmý vrchol rozhodně snáz než dnešním mnichům.

Hinduisté mají také svou teorii a své jméno hory – Shiva padam. Stopa podle nich patří Šivovi, jednomu z nejdůležitějších bohů velmi početného hinduistického panteonu. Šiva se tu prý na úsvitu věků usídlil, aby odtud z výšky posvítil božím světlem na lidstvo. Kdo si dnes zkusí koupit ve vesnici pod horou obilnou placku a zaplatí trojnásobek běžné ceny, sezná, že s tím osvícením lidstva bude možná ještě drobet práce.