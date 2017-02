Nejvyšší budova světa, Burdž Chalífa v Dubaji, má v sobě i luxusní hotel Armani. Co vás tam čeká?

Slavný italský módní návrhář a designér Giorgio Armani (82) v roce 2005 pojal i myšlenku, že bude podnikat také v hotelovém byznysu. A jako první v tomto směru realizoval s kolegy právě projekt v dubajském mrakodrapu Burdž Chalífa ve Spojených arabských emirátech. Zde se nejenom podílel na designu některých vnitřních částí mrakodrapu, ale také má „na svědomí“ podobu hotelových pokojů a některých bytů. Armani zabral 39 spodních pater mrakodrapu, kde najdete kromě služeb také 160 pokojů a apartmánů a 144 bytů.

Podle některých hodnocení patří Armani v Dubaji (otevřen byl v dubnu 2010) mezi nejlepší luxusní hotely na celém světě. Podle jiných to ovšem plyne z toho, že se nachází v nejvyšší budově světa a to samo o sobě ho činí nesmírně atraktivním. Není totiž ani nejdražší (a to ani v Dubaji), ani nevyniká nějakou extravagancí. V každém případě je to ojedinělé místo pro hotel, i když samotný design pokojů a restaurací označují experti za strohý a bez výrazných barev. Jenže to je záměr.

Všechno v pokojích můžete ovládat elektronicky a noc stojí kolem 15 tisíc korun. Hotel má pravidelně návštěvníky také z České republiky.

Podívejte se, jak vypadá hotel Armani, který se nachází ve slavném mrakodrapu Burdž Chalífa v Dubaji. Další luxusní hotel otevřel Giorgio Armani v listopadu 2011 v italském Miláně.