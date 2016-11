Jedete na hory? Velká studie o Alpách tvrdí, že nejlepším střediskem je švýcarský Zermatt

Zvláštním rysem studie „Best Ski Resort“ je fakt, že v ní hlasují jak turisté, tak profesionální odborníci a že každé z 54 středisek je navštíveno v průběhu dvou let celkem 4 krát. Dvakrát v hlavní sezoně a dvakrát mimo sezonu.

Pořadatelem je organizace Mountain Management ve spolupráci s univerzitou v rakouském Innsbrucku.

A co nejvíce ovlivňuje to, kam se do Alp v zimě jezdí?

Jak široká je nabídka sjezdovek a stále více se přihlíží k tomu, jaká může být záruka, že zde bude skutečně sníh. Důležitá je pak nabídka zábavy, kvalita jídla a jaké služby jsou nabízeny rodinám s dětmi. Jenže pozor – návštěvníci jsou stále více promiskuitnější. Co to znamená? Že jen 30 procent se jich dnes vrací pořád na stejná místa. Konkurence je totiž čím dál větší, a kdo chce uspět, musí investovat hodně peněz a být kreativní. Na rozdíl od předchozích generací „požadují“ hosté i zážitek.

Švýcarský Zermatt se umístil mezi prvními pěti středisky ve 14 kategoriích z celkových dvaceti. Současně ale patří k nejdražší místům pro dovolenou v Alpách.

10 nejlepších alpských středisek:

1. Zermatt, Švýcarsko

2. Livigno, Itálie

3. Serfauss-Fiss-Ladis, Rakousko

4. Kronplatz, Itálie

5. Saas Fee, Švýcarsko

6. Val Gardena, Itálie

7. Adelboden-Lenk, Švýcarsko

8. Alta Badia, Itálie

9. Aletsch Arena, Švýcarsko

10. Obergurgl-Hochgurgl, Rakousko

Nejlépe hodnocená alpská střediska pokud jde o největší nabídku sjezdovek:

1. Val Gardena (Itálie)

2. Zermatt (Švýcarsko)

3. Alta Badia (Itálie)

4. Les 3 Vallées (Francie)

5. Ischgl (Rakousko)

Záruka, že skutečně zde najdete sníh:

1. Saas Fee (Švýcarsko)

2. Zermatt (Švýcarsko)

3. Livigno (Itálie)

4. - 5. Sulden (Itálie) a ledovec Stubai (Rakousko)

Nejlepší zábava po lyžování:

1. Ischgl (Rakousko)

2. St. Anton am Arlberg (Rakousko)

3. Livigno (Itálie)

4. Zermatt (Švýcarsko)

5. Sölden (Rakousko)

Nejlepší střediska pro snowboardisty a přátele freestyle:

1. Laax (Švýcarsko)

2. Livigno (Itálie)

3. Serfaus-Fiss-Ladis (Rakousko)

4. Kronplatz (Itálie)

5. St. Moritz (Švýcarsko)

Největší komfort v dopravě a přepravě:

1. Kronplatz (Itálie)

2. Adelboden-Lenk (Švýcarsko)

3. - 4. Serfaus-Fiss-Ladis (Rakousko) a Obergurgl-Hochgurgl (Rakousko)

5. Ischgl (Rakousko)

Spokojenost s ubytováním:

1. Lech-Zürs am Arlberg (Rakousko)

2. - 3. Sulden (Itálie) a Zermatt (Švýcarsko)

4. - 5. Kronplatz (Itálie) a Saas Fee (Švýcarsko).

Nejlepší nabídka pro rodiny s dětmi:

1. Serfaus-Fiss-Ladis (Rakousko)

2. Livigno (Itálie)

3. Kronplatz (Itálie)

4. Stubaiský ledovec (Rakousko)

5. Schladming (Rakousko).

Nejlepší poměr cena versus výkon a spokojenost:

1. Sulden (Itálie)

2. Livigno (Itálie)

3. Sextner Dolomity (Itálie)

4. - 5. Serfaus-Fiss-Ladis (Rakousko) a Kronplatz (Itálie)