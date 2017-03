Prý násilné smilstvo! Když zjistil, že manželka činila vše dobrovolně, zaútočil pohrabáčem

„Honzík o poměru tom zvěděl v lednu letošního roku a učinil na Zemana u státního zastupitelství udání pro zločin násilného smilstva,“ informuje 1. března 1907 Národní politika.

Další týdny plynuly vcelku poklidně a Honzík o svou ženu, jež se – dle jeho úsudku – po celý rok stávala obětí ohyzdných útoků pokladníkových, starostlivě pečoval. Koncem února se pak vydal k soudu, aby zjistil, jak se věci mají, zda bylo již vyšetřování násilného jednání ukončeno a kdy bude ničemný Zeman postaven před tribunál.

Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že šetření policie bylo sice již uzavřeno, avšak celý případ bude krajský soud v Plzni řešit jen jako přestupek cizoložství. Jinými slovy, že Honzíková udržovala se Zemanem po celý rok intimní poměr zcela dobrovolně a o své vůli.

Honzík se vydal k domovu. „Cestou vypil několik skleniček kořalky, a když přišel domů, poslal si ještě pro pět litrů piva, které též vypil. Jsa velice rozčíleným, dostal se do hádky s manželkou, které vyčítal její jednání, načež vzal od kamen pohrabáč, odstranil z něho násadku a vyšel na ulici, kdež čekal na Zemana.“

Kolem sedmé hodiny večerní kráčel nic netušící Zeman domů. Honzík mu vyrazil vstříc a ostrou špičkou pohrabáče vší silou bodl jej do břicha. „O tom, jak silně byla rána vedena, svědčí to, že Zemanovi byly zimník, kabát i vesta probodnuty,“ konstatuje Národní politika. Naštěstí však zimní oděv útok ztlumil a napadenému pokladníkovi zachránil život. S vážným, nikoli však smrtelným zraněním byl převezen do plzeňské nemocnice. Podvedený topič Honzík putoval do vazby, aby se chystal na soudní líčení. Tentokrát již zcela jistě ve věci trestní, nikoli jen přestupkové.