Auta na náplavce: Co uvidíte na výstavě Světa motorů. Velkolepá show je tady a zdarma!

Výstava začíná na pražských vltavských náplavkách mezi Železničním a Palackého mostem ve čtvrtek 31. srpna. Potrvá až do neděle 3. září.

Ve světě to funguje

Přivézt auta přímo do centra města u nás ještě nikdo v takovém rozměru nevyzkoušel.

Inspirací nám byl Londýn a jeho pravidelné zabírání několika ulic v absolutním centru metropole. Výstava začínala na jedné ulici, dnes se plocha pro auta zdesateronásobila.

Nejsme Londýn, zato máme krásnou náplavku v Praze. Už se tu konalo snad vše, co vás napadne – jen autovýstava ne. Od čtvrtka to napravíme.

Auta, koncerty – vše zdarma!

Zatímco autosalony skoro po celém světě hynou na úbytě, originálním výstavám – a za jednu z nich Auta na náplavce považujeme – se daří. I vy svojí návštěvou můžete přispět k jejímu zdaru. Už proto, že v dnešní době, kdy po vás leckde chtějí zaplatit i vzduch, který dýcháte, bude naše náplavka zcela zdarma!

A nepůjde na ní jen o auta. Připravili jsme hodně atraktivní doprovodný program. Dostanete se snad jinde gratis na Monkey Business s originálním Danem Bártou a bývalou hvězdou souboru Tonyou Graves? Čekají snad na vás někde fotbalisté Slavie nebo Sparty, aby se vám podepsali? A co taková velká světelná podívaná na vodní stěně přímo na Vltavě před Železničním mostem? Jinde by i na ní někdo chodil s kasičkou a vybíral. My nikoliv!

Auta na náplavce se necítí být autosalonem v klasickém slova smyslu. Přesto jsme rádi, že k vidění bude následujících deset českých výstavních premiér:

Audi A8

Jeep Compass

Kia Stonic

Mitsubishi Eclipse Cross

Nissan X-Trail

Nissan Qashqai

Renault Koleos

Renault Zoe

Seat Arona

Subaru WRX STI MY 18