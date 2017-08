Cestovní mánie kvůli Despacitu či Hře o trůny: Státy na popkultuře vydělávají víc než kdy dřív

Ostrovní stát v Karibiku je momentálně sužován virem Zika a těžkou ekonomickou depresí. Úspěch Despacita na tom nemusí až tak mnoho změnit, turistický ruch v zemi ale každopádně nakopl. Podle mluvčího služby Hotels.com Taylora Colea vzrostl meziročně počet vyhledávání Portorika v období od půlky dubna do poloviny července o 45 %. Serveru Travel weekly k tomu Cole sdělil, že popkultura má na rozhodování o destinaci dovolené stabilně zásadní vliv.

Z dat významné americké cestovní společnosti Expedia pak vyplývá, že počet návštěvníků Portorika ze Spojených států vzrostl ve druhé čtvrtině roku o 10 % a z Mexika o 20 procent. Ředitel agentury Puerto rico tourism go přínos Despacita rovněž potvrzuje a dodává, že Portoričané ještě budou sledovat, jak se trend projeví na prodejích a obsazenosti hotelů.

Láká i Hra o trůny a Hobbit

Existenci přímé souvislosti mezi populární kulturou a oblíbeností země na cestovním trhu odborníci zpochybňují. Pro jeden její příklad se vydáme do Jižní Koreje. Ta se na konci devadesátých let vydala cestou kulturního modernizování a masivní kampaně s cílem popularizace své hudební a filmové tvorby. Výsledkem byl nárůst počtu příchozích turistů mezi roky 2010 a 2015 z 8,8 milionů na 13,2.

Autorka knihy o korejském dobývání světa popkulturní cestou Euny Hong k tomu však namítá, že daleko větší vliv v něm mohla mít například korejská gastronomie. Pro Bloomberg.com dále řekla, že výše zmíněný efekt nebude u žádné země nikdy možné spolehlivě dokázat.

Jinak by možná mluvili v Dubrovníku. Do historického města na jihu Chorvatska proudí davy turistů tradičně, v poslední době ale začínají přesahovat jeho možnosti. A to do značné míry kvůli natáčení seriálu Hra o trůny, v jehož kulisách se vypravují speciální prohlídky. V reakci na to nechalo vedení města do centra nainstalovat síť bezpečnostních kamer a s jejich pomocí počet návštěvníků reguluje.

A v neposlední řadě zmiňme Nový Zéland – kdo se při jeho návštěvě nepodívá do krajiny Pána prstenů, jako by na něm vůbec nebyl. Novozélanďané od uvedení Pána prstenů do kin zaznamenali dokonce padesátiprocentní nárůst návštěvníků.

Do Slovinska za první dámou

Filmy, seriály a hudba ale nejsou jedinými lákadly ze světa celebrit, která dokážou přitáhnout do země více návštěvníků. Ta další mohou souviset i s politikou.

Slovinci se například letos chlubili nárůstem počtu příchozích amerických turistů o 15 procent. Důvodem má podle nich být zvolení Donalda Trumpa prezidentem – jeho současná, třetí žena Melania ze Slovinska pochází. Ačkoli se první dáma Spojených států do své vlasti naposledy podívala v roce 2002, doma jsou na ni hrdí. Její vliv ale zpochybňuje fakt, že v Melaniiném rodném městě Sevnici se počet přespávajících turistů nijak nepohnul.

Hmatatelný dopad známého rodáka na ekonomiku země bude podobně jako vliv populární hudby vždycky těžko vyčíslitelný. Jisté nicméně je, že pro kdekoho tuctová letní melodie dokáže přivábit tisíce turistů na portorické pláže a podobný efekt v nějaké míře funguje i u zemí, o kterých v tam točeném filmu nezazní ani slovo. Pro nás může být tak maximálně škoda, že Trump se svou první manželkou Ivanou dlouho nevydržel a Richard Krajčo nikdy nezpíval anglicky.